Cote d'Ivoire: JIF 2026 - L'AFJCI plaide pour un accès réel des femmes et des filles à la justice au pays

À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme (JIF) 2026, l'Association des Femmes Juristes de Côte d'Ivoire (AFJCI) a réaffirmé son engagement en faveur de la promotion et de la protection des droits des femmes et des filles. L'organisation a pris part, le jeudi 5 mars 2026, à la cérémonie de lancement du Village JIF installée à l'espace Hamed Bakayoko de la mairie d'Abobo.

Cette cérémonie officielle s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, ainsi que la présidente du Sénat, Kandia Kamissoko Camara. À travers l'installation de ce village dédié à la JIF, les autorités ivoiriennes entendent offrir une plateforme d'expression et de valorisation des initiatives portées par les groupements professionnels, les associations féminines et les organisations engagées dans la défense des droits des femmes.

Dans la continuité de cette célébration, la présidente de l'AFJCI, N'Guessan Virginie, a pris part à un panel de haut niveau organisé autour du thème : « Justice pour toutes : Agir pour les femmes et les filles de Côte d'Ivoire ». Ce cadre d'échanges a permis aux participants d'examiner les progrès accomplis dans la promotion des droits des femmes et des filles en Côte d'Ivoire. Les discussions ont notamment porté sur les réformes engagées, les mécanismes de protection existants ainsi que les actions menées par les organisations de la société civile pour améliorer l'accès des femmes à la justice.

Toutefois, les intervenants ont également souligné l'existence de nombreux défis persistants. Parmi ceux-ci figurent les obstacles liés à l'accès à l'information juridique, les pesanteurs socioculturelles, ainsi que les difficultés économiques qui limitent encore la capacité de certaines femmes à faire valoir leurs droits.

Pour l'AFJCI, ces défis appellent à une mobilisation accrue de l'ensemble des acteurs institutionnels, judiciaires et communautaires. L'association plaide notamment pour un accompagnement renforcé des initiatives visant à sensibiliser les populations, à promouvoir l'égalité devant la loi et à faciliter l'assistance juridique aux femmes les plus vulnérables.

À travers sa participation aux activités de la JIF 2026, l'AFJCI réaffirme ainsi son rôle d'acteur clé dans la promotion d'une justice plus inclusive. L'organisation lance par ailleurs un appel à un engagement soutenu des pouvoirs publics et des partenaires afin de garantir aux femmes et aux filles de Côte d'Ivoire un accès effectif, équitable et durable à la justice.