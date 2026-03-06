Afrique: Le pays classée parmi les pays les moins corrompus du continent

Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (Habg), Épiphane Zoro Bi Ballo, a présenté le bilan des activités de son institution pour l'année 2025, le jeudi 5 mars 2026, lors d'une conférence de presse tenue au siège de l'institution à la Riviera Golf, à Abidjan.

Cette rencontre avec les médias a permis au président de l'institution chargée de la prévention et de la lutte contre la corruption de revenir sur les actions menées, notamment en matière de déclaration de patrimoine, de promotion de l'intégrité dans l'administration publique et de sensibilisation des acteurs publics et privés aux principes de bonne gouvernance.

Au cours de cette présentation, Épiphane Zoro Bi Ballo a également évoqué la position de la Côte d'Ivoire dans les classements internationaux liés à la perception de la corruption. Avec un score de 43 sur 100, le pays figure parmi les dix États les moins corrompus du continent africain. Toutefois, ce résultat marque une légère baisse par rapport à l'année 2024 où la Côte d'Ivoire avait obtenu 45 points.

À l'échelle mondiale, le pays occupe la 76e place sur 182, un classement qui traduit une situation de corruption jugée modérée, mais qui révèle également que la perception de la corruption reste un défi à relever. « La lutte contre la corruption est un combat collectif qui exige l'engagement de tous », a affirmé le président Zoro Bi Ballo Épiphane.

Dans la dynamique d'amélioration de la transparence publique, la Habg entend poursuivre la vulgarisation du rapport 2025 de l'indice national de bonne gouvernance. Cet outil d'évaluation vise à mesurer les progrès réalisés en matière de gouvernance, de responsabilité publique et de gestion transparente des affaires de l'État.

Pour l'année 2026, plusieurs réformes majeures sont annoncées par l'institution. Elles concernent notamment : l'intensification du renforcement des capacités des agents publics, du secteur privé et des organisations de la société civile ; le renforcement de l'intégrité, de la transparence et de la responsabilité dans l'administration publique ; la réalisation d'une enquête nationale sur la corruption ; la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (Snlc 2024-2028) à travers le Programme national de lutte contre la corruption ; le lancement de la construction de l'Indice national d'intégrité publique (Inip) ; la digitalisation du processus de déclaration de patrimoine afin de renforcer la traçabilité et l'efficacité du dispositif.

À travers ces initiatives, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance entend consolider les acquis de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la corruption, tout en améliorant les mécanismes de prévention et de contrôle. Pour Épiphane Zoro Bi Ballo, la réussite de cette stratégie repose sur l'implication conjointe de l'État, du secteur privé et de la société civile, dans une dynamique collective visant à promouvoir une gouvernance plus transparente et responsable.