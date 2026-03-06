Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance - La Habg annonce un taux de 90,66 % de déclarations de patrimoine

La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (Habg) a présenté le bilan de ses activités liées à la déclaration de patrimoine et à la lutte contre la corruption. Face à la presse, le jeudi 5 mars 2026, dans les locaux de l'institution à la Riviera Golf à Abidjan, son président, Épiphane Zoro Bi Ballo, a indiqué qu'au 31 décembre 2025, la Habg a reçu 9 844 déclarations de patrimoine sur 10 858 attendues, soit un taux de conformité de 90,66 %.

Selon lui, ce taux était légèrement supérieur au 31 décembre 2024 (90,99 %). Cette légère baisse s'explique principalement par l'intégration dans la base de données de 456 nouveaux assujettis identifiés dans le cadre du recensement général engagé par l'institution.

Dans le détail, 91,67 % des présidents d'institutions ont déclaré leur patrimoine, contre 99,15 % des membres du gouvernement et personnalités ayant rang de ministre ou de secrétaire d'État. Le taux est de 93,33 % pour les membres du Conseil constitutionnel. Du côté du Parlement, 75,32 % des députés se sont conformés à l'obligation, tandis que 96,32 % des sénateurs élus et nommés ont effectué leur déclaration.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Chez les collectivités territoriales, 67,43 % des présidents et vice-présidents de conseils régionaux ont déclaré leurs biens, contre 59,39 % des maires et adjoints aux maires. Les magistrats affichent un taux de 76,40 %, contribuant au taux global de 90,66 %.

Au-delà de la déclaration de patrimoine, la Habg a également enregistré plusieurs signalements liés à des faits présumés de corruption. Le centre d'appels de l'institution a ainsi reçu 11 037 appels « Les 451 requêtes via Signalis en 2025 se répartissent en 303 saisines concernent la corruption d'agents publics nationaux 67%; 99 saisines concernent les infractions assimilées à la corruption, soit 22% ; 17 saisines sont relatives à la corruption des agents publics étrangers et de fonctionnaires internationaux, soit 0,44% ; 30 saisines portent sur d'autres infractions, notamment de droit commun, soit 7% », a indiqué le président de la Habg.

Parmi ces requêtes, 303 saisines (67 %) concernent la corruption d'agents publics nationaux, 99 (22 %) des infractions assimilées à la corruption, tandis que 17 dossiers portent sur des faits impliquant des agents publics étrangers ou des fonctionnaires internationaux. L'examen des plaintes révèle que plusieurs départements ministériels sont concernés. Les saisines visent notamment le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité (21,54 %), le ministère de la Santé (13,03 %), le ministère de la Construction (11,97 %), ainsi que le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale (10,37 %).

En guise de perspectives, Épiphane Zoro Bi Ballo a annoncé que la digitalisation du processus de déclaration de patrimoine constitue l'un des principaux chantiers à venir pour la Habg. Il a également indiqué que la Côte d'Ivoire occupe actuellement la 76e place sur 182 pays dans le classement mondial relatif à la perception de la corruption, avec un score en légère baisse de 45 à 43. Une situation qui, selon lui, montre que la lutte contre la corruption demeure un défi majeur pour le pays.