Cote d'Ivoire: Oissu - La caravane des finales suit son cours

6 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Paul Bagnini

Après Dabou où le sport scolaire a réaffirmé sa volonté de redevenir le vivier des sports, avec le lancement d'un nouveau tournoi de football (U-17), le 28 février, la caravane s'est posée mercredi dernier à Adzopé.

Conduit par son nouveau directeur, Nomel Meless, l'Office encore produit du spectacle plus de 800 athlètes, tous issus des établissements scolaires de la région de la Mé. Ils ont disputé 34 finales au Parc des Tigres d'Amakpetabois, à proximité de l'église catholique Sainte Marie d'Adzopé. Au basketball garçons séniors, le lycée moderne d'Alépé s'est adjugé le titre de champion de la Mé. Les garçons ont battu, en finale, ceux du collège Yapoga Okéi d'Akoupé.

Dans la catégorie football toute catégorie filles, la palme est allée au Groupe scolaire Les Érudits d'Alépé, vainqueur du lycée moderne 1 d'Adzopé. Le handball a été l'affaire du collège Les Experts de Montézo, en séniors filles. Chez les séniors garçons c'est le lycée 1 d'Adzopé qui a remporté la finale au détriment de celui d'Alépé. Le même lycée, très à l'aise au handball a encore surclassé celui d'Alépé dans la catégorie des 14 ans et moins garçons. Tandis que les U-13 filles de l'Epp Becoukuiffin d'Adzopé triomphaient face à l'Epp Achy Assamoi Albert 1 d'Akoupé.

Une belle fête qui aura permis au nouveau patron du sport scolaire et universitaire de prendre ses marques, après son saut dans le bain à Dabou.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Nomel Meless, qui était accompagné par le secrétaire général de la Préfecture d'Adzopé, il y avait un peu de tout sur le terrain, de l'engagement, du talent, le fair-play... « Vraiment bravo aux athlètes, à leurs encadreurs aux organisateurs pour la qualité du spectacle. Nous avons assisté à une mobilisation exemplaire », a noté le Dg de l'Oissu, avant rappeler à tous, le slogan de l'année, tel que lancé, le 26 février dernier, par le ministre Adjé Silas Metch : « tous mobilisés pour le rayonnement du sport au service d'une grande Côte d'Ivoire ».

A noter que tous les vainqueurs sont qualifiés pour la prochaine étape de la compétition, qui est la phase finale du District autonome des Lagunes où ils affronteront les meilleures équipes de l'Agnéby-Tiassa et celles des Grands ponts, avant d'accéder aux Jeux scolaires.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.