Cote d'Ivoire: Oissu - La caravane des finales suit son cours

Après Dabou où le sport scolaire a réaffirmé sa volonté de redevenir le vivier des sports, avec le lancement d'un nouveau tournoi de football (U-17), le 28 février, la caravane s'est posée mercredi dernier à Adzopé.

Conduit par son nouveau directeur, Nomel Meless, l'Office encore produit du spectacle plus de 800 athlètes, tous issus des établissements scolaires de la région de la Mé. Ils ont disputé 34 finales au Parc des Tigres d'Amakpetabois, à proximité de l'église catholique Sainte Marie d'Adzopé. Au basketball garçons séniors, le lycée moderne d'Alépé s'est adjugé le titre de champion de la Mé. Les garçons ont battu, en finale, ceux du collège Yapoga Okéi d'Akoupé.

Dans la catégorie football toute catégorie filles, la palme est allée au Groupe scolaire Les Érudits d'Alépé, vainqueur du lycée moderne 1 d'Adzopé. Le handball a été l'affaire du collège Les Experts de Montézo, en séniors filles. Chez les séniors garçons c'est le lycée 1 d'Adzopé qui a remporté la finale au détriment de celui d'Alépé. Le même lycée, très à l'aise au handball a encore surclassé celui d'Alépé dans la catégorie des 14 ans et moins garçons. Tandis que les U-13 filles de l'Epp Becoukuiffin d'Adzopé triomphaient face à l'Epp Achy Assamoi Albert 1 d'Akoupé.

Une belle fête qui aura permis au nouveau patron du sport scolaire et universitaire de prendre ses marques, après son saut dans le bain à Dabou.

Pour Nomel Meless, qui était accompagné par le secrétaire général de la Préfecture d'Adzopé, il y avait un peu de tout sur le terrain, de l'engagement, du talent, le fair-play... « Vraiment bravo aux athlètes, à leurs encadreurs aux organisateurs pour la qualité du spectacle. Nous avons assisté à une mobilisation exemplaire », a noté le Dg de l'Oissu, avant rappeler à tous, le slogan de l'année, tel que lancé, le 26 février dernier, par le ministre Adjé Silas Metch : « tous mobilisés pour le rayonnement du sport au service d'une grande Côte d'Ivoire ».

A noter que tous les vainqueurs sont qualifiés pour la prochaine étape de la compétition, qui est la phase finale du District autonome des Lagunes où ils affronteront les meilleures équipes de l'Agnéby-Tiassa et celles des Grands ponts, avant d'accéder aux Jeux scolaires.