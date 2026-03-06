Togo: Les députés adoptent une nouvelle loi-cadre sur l'environnement

6 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Face aux urgences climatiques, le Togo modernise son cadre juridique environnemental. Les députés ont adopté jeudi la révision de la loi-cadre sur l'environnement de 2008, dotant le pays d'un arsenal législatif actualisé et ambitieux.

Le nouveau texte intègre les thématiques émergentes : économie verte, crédit carbone, REDD+, biodiversité, mobilité verte, économie bleue et responsabilité sociétale des entreprises. Il interdit également la production, l'importation et la commercialisation des sachets et emballages plastiques non biodégradables, tout en responsabilisant l'État et les collectivités territoriales dans leur élimination progressive. Sur le plan climatique, la loi prévoit des mesures concrètes contre la désertification et le changement climatique, notamment la protection des forêts, la promotion des énergies renouvelables et la gestion intégrée des ressources naturelles.

« L'adoption de ce projet de loi permettra de répondre aux défis en matière de développement durable et d'anticipation des crises futures. Il s'agit d'un tremplin pour le renforcement des actions de résilience des populations », a souligné le ministre de l'Environnement, Komla Dodzi Kokoroko. Une réforme qui ancre le Togo dans les standards internationaux et ouvre la voie à des modèles économiques plus durables et innovants.

