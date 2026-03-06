Togo: Un tiers des Africains favorable à l'influence russe

6 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Selon Eco & Finances, citant un rapport du réseau panafricain Afrobarometer, 36% des Africains jugent positive l'influence économique et politique de la Russie sur le continent, contre 23% qui la perçoivent plutôt ou très négativement.

Des chiffres qui contrastent avec la réalité sur le terrain. Si Moscou affiche une présence militaire assumée au Niger, au Burkina Faso, au Mali et en Centrafrique, notamment via le groupe Wagner et ses successeurs, son empreinte économique reste, elle, très limitée. Au Togo, aucun investissement russe significatif n'est à ce jour recensé. Une influence davantage perçue que réelle, portée surtout par le discours anti-occidental et la diplomatie de la visibilité que Moscou cultive habilement sur le continent.

