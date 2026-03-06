Tunisie: Ligue 1 - 23e journée - Matches avancés - Duels à distance

Chacun des quatre protagonistes mènera cet après-midi un duel à distance avec son adversaire direct avec l'espoir de voir l'autre trébucher.

La Presse -- A ce stade de la compétition, les points comptent désormais double et les duels entre adversaires directs peuvent être menés à distance. C'est le cas pour les deux matchs avancés de la 23e journée qui opposeront l'ASSoliman à l'ESZ et l'ASG à la JSOmrane.

Avant-dernier de la classe, l'ASG n'a que quatre longueurs d'avance sur la lanterne rouge, l'ASS. Outre que ces clubs sont les premiers relégables, leurs derniers résultats ne plaident pas en leur faveur.

L'ASG reste sur une défaite en déplacement à Sfax, alors que l'ASS a perdu à Sousse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cet après-midi, l'ASG a l'avantage d'évoluer à domicile, mais hérite d'un adversaire mieux loti, en l'occurrence la JSO qui reste sur une victoire.

De son côté, on ne peut pas dire que l'ASS a l'avantage d'évoluer à domicile puisqu'il recevra l'ESZ au stade du Kram. Et à vrai dire, ce n'est pas un hasard si l'équipe capbonaise occupe la dernière place.

Outre les difficultés financières, la formation de Soliman est désavantagée par rapport aux autres protagonistes, étant qu'elle voyage d'un stade à l'autre pour accueillir ses visiteurs.

Ceci dit, la JSO, 7e au classement, mène à son tour un duel à distance avec la l'ESZ, 8e au classement, et qui lui emboîte donc le pas, mais avec seulement un petit point de retard.

Chacun espère sans doute que l'autre trébuche. Encore faut-il pour autant ne pas perdre de points face à l'adversaire du jour.

Le programme

Aujourd'hui

Stade du Kram

AS Soliman - ES Zarzis, arb: Sadok Selmi (VAR : Mehrez Melki)

Stade de Gabès

AS Gabès - JS Omrane, arb: Sofiène Ouertani (VAR: Aymen Nasri)

Samedi

Stade de Radès

Espérance de Tunis - AS Marsa, arb : Achraf Haraketi (VAR : Oussama Ben Isshak)

Stade de Monastir

US Monastir - CS Sfaxien, arb: Khaled Gouider (VAR : Seif Ouertani)

Stade de Métlaoui

ES Métlaoui - Olympique de Béja, arb : Houssem Boularès (VAR : Mohamed Ali Karouia)

Dimanche

Stade du Bardo

Stade Tunisien - Etoile du Sahel, arb : Haythem Trabelsi (VAR : Walid Mansri)

Stade de Kairouan

JS Kairouan - CA Bizertin, arb : Hosni Naili (VAR : Amine Fguir)

Stade de Ben Guerdane

US Ben Guerdane - Club Africain, arb : Amir Ayadi (VAR : Majdi Bellagha)

Coup d'envoi à 13h00.