Tunisie: La Creative Community for Peace tente d'étouffer «La Voix de Hind Rajab» aux Oscars

Une organisation pro-sioniste basée à Los Angeles mène une campagne agressive contre le film tunisien nommé aux Oscars 2026, cherchant à discréditer l'oeuvre auprès des votants de l'Académie avant la clôture du scrutin.

La Creative Community for Peace (CCFP) qualifie publiquement le long-métrage de réalisatrice Kaouther Ben Hania de « propagande politique inacceptable », accusant le film de livrer une version biaisée et déformée de la mort d'une enfant. Dans un communiqué publié sur son site officiel, l'organisation conteste les circonstances dans lesquelles la petite Hind Rajab a été assassinée par l'armée de l'entité sioniste.

Le film retrace pourtant des faits documentés : le 29 janvier 2024, Hind Rajab, six ans, et les membres de sa famille ont été criblés de balles par des chars de l'armée de l'entité sioniste alors qu'ils tentaient de fuir Gaza. L'enfant, dernière survivante dans le véhicule entouré de cadavres, avait passé sa dernière heure au téléphone avec le Croissant-Rouge palestinien.

L'ambulance dépêchée pour la secourir a elle aussi été détruite, ses deux occupants abattus à quelques mètres de là.

Le docu-fiction, qui s'appuie sur l'enregistrement audio authentique de 70 minutes de la voix de Hind, compte parmi ses producteurs exécutifs Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara et Jonathan Glazer.

Il est en lice pour l'Oscar du meilleur film international.

Se présentant comme une organisation « apolitique », la CCFP a été fondée en 2012 par d'anciens dirigeants d'Universal Music Publishing et d'Electronic Arts. Elle compte dans ses rangs des cadres de Warner Bros., Sony, Atlantic Records et Amazon.