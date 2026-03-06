Tunisie: Transports à Tunis - 900 agressions contre le réseau public

6 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le directeur général du transport terrestre au ministère du Transport, Tarek Bouaziz, a annoncé ce vendredi 6 mars 2026 que 900 agressions ont été enregistrées contre la flotte de la société Transport de Tunis dans la région du Grand Tunis.

Lors d'une intervention téléphonique diffusée sur les ondes de la radio nationale, Tarek Bouaziz a indiqué que le rythme des agressions visant les réseaux de bus et de métro léger est en nette hausse.

Il a expliqué que ces actes de vandalisme perturbent le fonctionnement du service public du transport, compromettent la continuité du service et entraînent d'importantes pertes financières pour l'entreprise, tout en alourdissant davantage le budget de l'État.

Le responsable a également souligné que les opérations de maintenance, de réparation ainsi que l'acquisition de pièces de rechange représentent des coûts très élevés.

Bouaziz a enfin précisé que ces agressions ciblent également les agents chargés d'assurer le bon fonctionnement du service public, rappelant les difficultés croissantes auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leurs missions.

 

