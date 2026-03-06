Tunisie: Conseil de la communauté tunisienne au Qatar - La situation est stable et ne nécessite pas d'évacuation

Le président du Conseil de la communauté tunisienne au Qatar, Abdelbasset Helali, a affirmé ce vendredi 6 mars 2026 que la situation dans l'État du Qatar est stable et sûre, et que la vie y suit son cours normal.

Lors d'une intervention téléphonique sur les ondes de la Radio Nationale, Helali a expliqué que les sentiments de peur et de tension sont compréhensibles, mais que la situation ne justifie en aucun cas une inquiétude excessive ou une demande d'évacuation.

Abdelbasset Helali a souligné que la situation dans les pays voisins est plus critique qu'au Qatar. Il a appelé les Tunisiens résidant sur place à se conformer strictement aux instructions des autorités officielles qataries. Par ailleurs, l'ambassade de Tunisie à Doha a commencé hier la remise des passeports aux citoyens ayant déposé une demande de renouvellement jusqu'au 22 février 2026.

Contexte régional

Il est à noter que l'ambassade avait annoncé la suspension temporaire de ses services consulaires ordinaires à partir du mercredi 4 mars, à l'instar des autres missions diplomatiques étrangères au Qatar.

Dans un communiqué précédent, coïncidant avec les frappes américano-sionistes contre l'Iran, l'ambassade avait appelé les membres de la communauté tunisienne à faire preuve de vigilance et de prudence.