Tunisie: Barrières autour des ambassades à Tunis - Le ministère de l'Intérieur précise

6 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le ministère de l'Intérieur a précisé que, suite à une coordination entre les services sécuritaires concernés, il a été décidé de maintenir les barrières en béton et en métal installées devant l'ambassade de France ainsi qu'aux abords de l'ambassade du Royaume d'Arabie saoudite à Tunis.

Selon le ministère, ces dispositifs sont installés dans le but de sécuriser les représentations diplomatiques et ne constituent pas un obstacle à la circulation routière ni au déplacement des piétons.

Cette mise au point intervient en réponse à une question écrite adressée par le député à l'Assemblée des représentants du peuple, Mohamed Amine Ouerghi, concernant la levée des barrières entourant l'ambassade de France, la statue d'Ibn Khaldoun et l'ambassade du Royaume d'Arabie saoudite.

L'information a été publiée, jeudi, sur le site officiel de l'Assemblée des représentants du peuple.

Dans le même contexte, le département de l'Intérieur a souligné que l'installation de ces barrières fera l'objet d'un réexamen chaque fois que la situation l'exigera, en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire générale dans le pays.

Il a fait noter que les barrières installées autour de la statue d'Ibn Khaldoun, située sur l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, ont été mises en place dans le périmètre du point fixe des unités de l'armée nationale déployées à proximité de la statue.

 

