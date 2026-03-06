Tunisie: Sonede - Une coupure d'eau prévue dans ces zones

6 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a annoncé qu'une panne survenue jeudi soir au niveau de la pompe submersible du puits profond « El Khenga » entraînera des perturbations dans la distribution de l'eau potable dans la ville de Nefza et ses environs, dans le gouvernorat de Béja.

Dans un communiqué, la société a précisé que l'approvisionnement devrait reprendre progressivement à partir de midi, vendredi 6 mars 2026, une fois la panne réparée et le puits remis en service.

 

