Tunisie: Une légère secousse tellurique ressentie dans la région de Oued Meliz

6 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Une secousse tellurique d'une magnitude de 2,8 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée vendredi 6 mars 2026 à 04h28 (heure locale), au sud-ouest de Oued Meliz, dans le gouvernorat de Jendouba, selon les données des stations de surveillance sismique relevant de l'Institut national de la météorologie (INM).

D'après les analyses préliminaires, l'épicentre de la secousse a été localisé à 36,42 degrés de latitude et 8,52 degrés de longitude.

Des habitants de la région ont indiqué avoir ressenti la secousse, sans que des dégâts ne soient signalés dans l'immédiat.

