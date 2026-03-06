Tunisie: Festival de la Chanson Tunisienne - Coup d'envoi de la 24ème édition

La 24e édition du festival de la chanson tunisienne a débuté jeudi 5 mars au Théâtre de l'Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture, en présence de nombreux artistes, musiciens et acteurs du secteur culturel. La manifestation se poursuit jusqu'au 8 mars et met à l'honneur la créativité dans la chanson tunisienne à travers des concours dédiés à la composition, à l'arrangement, à l'interprétation et à la musique instrumentale.

Lors de la première soirée, 11 oeuvres ont été présentées dans les différentes compétitions. Dans le concours de création de chansons, Oumaima Haouat a interprété Mawtini, Mohamed Aidi a présenté Holma, Mounir El Mahdi a chanté Hkaya, Mohamed Taher Sohbi a interprété Al Chared, Asma Chérif a participé avec Min Konna Sghar et Zina Saâd a proposé Gharib, dont elle a composé la musique.

Le concours d'interprétation a vu la participation de Lotfi Dahmani avec Yalli Zalamni du chanteur Ali Riahi et de Jihane Kaïdi avec Ya Magouani de la regrettée Naâma.

Dans la catégorie de la musique instrumentale, Milad Melki a présenté la mélodie Zgharid wa Dmou3, Walid Soussi en collaboration avec Oussama Mhidi a proposé l'oeuvre Oued Errmel, tandis que Hatem Frikha a interprété la pièce musicale Ghoroub.

La scénographie de la soirée a suscité un débat. L'Orchestre National de Musique, dirigé par le maestro Youssef Belhani, a été installé dans la fosse sous la scène, laissant l'interprète seul sur le plateau avec un décor numérique en arrière-plan. Certains considèrent ce choix comme une option artistique valorisant la performance vocale, tandis que d'autres estiment qu'il réduit la visibilité des musiciens.

Maher Hammami, secrétaire général du Syndicat tunisien des professions musicales, a critiqué ce positionnement, estimant qu'il dévalorise le rôle des musiciens pourtant essentiels à la réussite de toute performance artistique. À l'inverse, Slim Sanhaji, membre du comité d'organisation, avait expliqué lors d'une conférence de presse que cette scénographie vise à placer la voix et la présence scénique des chanteurs au centre du spectacle.

Les compétitions se poursuivront les 6 et 7 mars avant la cérémonie de clôture prévue le 8 mars, marquée par la remise des prix et un spectacle de la chanteuse marocaine Latifa Raafat.

Au total, 34 oeuvres participent à cette 24e édition du Festival de la Chanson Tunisienne, dont 18 dans le concours de création, 9 dans la catégorie instrumentale et 7 dans le concours d'interprétation. La valeur globale des prix s'élève à 105 mille dinars.