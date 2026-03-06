Tunisie: Trois suspects impliqués dans l'assassinat de Seif al-Islam Kadhafi identifiés

Les autorités libyennes ont annoncé avoir identifié trois suspects impliqués dans l'assassinat de Seif al-Islam, fils du colonel Mouammar Kadhafi, tué au début du mois de février dans la ville de Zintan, dans l'ouest du pays. Aucun détail n'a été révélé pour le moment concernant l'identité ou la nationalité de ces individus.

Selon un communiqué du bureau du procureur général, les enquêtes ouvertes immédiatement après le crime ont permis de localiser le lieu de réunion des suspects ainsi que le moment précis de leur déplacement vers le site de l'assassinat. Ces investigations ont abouti à l'identification formelle de trois d'entre eux et à l'émission de mandats d'arrêt à leur encontre.

Le communiqué présente également les détails du plan d'exécution, précisant que les suspects ont surveillé Seif al-Islam à son lieu de résidence avant de s'introduire à l'intérieur de la maison. Ils l'auraient ensuite encerclé dans la cour avant d'ouvrir le feu directement sur lui. Atteint de plusieurs balles, il est décédé sur place. Son avocat français a quant à lui affirmé que l'opération d'assassinat avait été menée par un groupe composé de quatre personnes.