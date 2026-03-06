Tunisie: La Syrie ouvre son espace aérien aux compagnies étrangères

Le président de l'Autorité de l'aviation civile en Syrie a annoncé l'ouverture d'un couloir aérien reliant la ville d'Alep, dans le nord du pays, à la mer Méditerranée, au profit des compagnies aériennes étrangères ainsi que de la compagnie nationale Syrian Airlines, parallèlement à la reprise progressive du trafic aérien via l'aéroport international d'Alep.

Le président de l'Autorité, Omar Al Hasri, a expliqué que l'objectif principal de la réouverture de ce couloir aérien est d'assurer des trajectoires d'exploitation sûres pour les vols à destination et au départ de l'aéroport international d'Alep, dans le cadre du réseau de routes aériennes actuellement disponible. Il a ajouté que ce couloir sera accessible à toute compagnie aérienne respectant les normes internationales de sécurité.

Il a également précisé que ces routes aériennes ne sont pas exclusivement réservées à Syrian Airlines, mais peuvent être utilisées par d'autres compagnies qui choisissent de transiter ou d'opérer via l'espace aérien syrien, conformément aux procédures réglementaires habituelles et aux autorisations requises.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un communiqué publié jeudi 5 mars 2026, l'Autorité de l'aviation civile a indiqué avoir remis en service les routes aériennes dans le secteur nord de l'espace aérien syrien en direction de la Turquie, parallèlement à la réouverture de l'aéroport international d'Alep.

Elle a précisé que le premier vol de Syrian Airlines a quitté Alep à destination d'Istanbul jeudi et est arrivé sans incident, marquant la reprise progressive du trafic aérien depuis l'aéroport d'Alep. Une nouvelle liaison est également prévue vendredi entre Alep et Djeddah, tandis que l'ajout d'autres destinations est à l'étude, notamment Riyad.

Omar Al-Hasri a par ailleurs indiqué que la Royal Jordanian devrait utiliser ce couloir aérien vendredi dans le cadre de son vol reliant Amman à Alep, dans le cadre de la reprise graduelle du trafic aérien.