Tunisie: Alerte du ministère de l'Intérieur du Qatar - Un niveau de menace sécuritaire élevé

6 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de l'Intérieur qatari a annoncé, à l'aube ce vendredi, que le niveau de menace sécuritaire est élevé, appelant tout le monde à rester à l'intérieur et à s'éloigner des fenêtres et des espaces ouverts pour garantir leur sécurité.

Le ministère de la Défense qatari avait précédemment annoncé que ses défenses aériennes avaient intercepté une attaque de drones visant la base militaire américaine d'Al-Udeid.

Dans un communiqué publié sur la plateforme X, le ministère a déclaré : « Le ministère de la Défense du Qatar annonce que les forces de défense aérienne de l'Émirat ont intercepté une attaque de drones ayant visé la base aérienne d'Al-Udeid. »

