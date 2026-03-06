Tunisie: Météo - Pluies orageuses attendues aujourd'hui

6 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Des pluies temporairement orageuses sont attendues dans les régions de l'est du pays, vendredi matin. Elles seront parfois abondantes sur le nord-est et localement dans la région du Sahel. Par la suite, des nuages passagers concerneront la plupart des régions avant de devenir plus denses en fin de journée et durant la nuit sur les régions du nord, avec des pluies éparses, selon l'Institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur ouest, relativement fort près des côtes et faible à modéré dans les autres régions, avec un renforcement possible lors des épisodes orageux.

La mer sera très agitée puis agitée au nord et dans le golfe de Hammamet, et agitée à peu agitée sur le reste des côtes.

Les températures resteront globalement stables. Les maximales varieront généralement entre 20 et 25 degrés et seront d'environ 18 degrés sur les hauteurs de l'ouest.

