Tunisie: Kaïs Saïed appelle à l'unité nationale et à l'action concrète pour le peuple

Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est réuni hier midi avec le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, et le président du Conseil national des régions et des gouvernorats, Imed Derbali.

Au début de cette rencontre, le chef de l'État a rappelé que ce qui unit tous les Tunisiens et sur quoi il ne peut y avoir de désaccord est la patrie, son indépendance, l'État et sa continuité. Il a souligné que le peuple tunisien, détenteur de la souveraineté, a défini ses priorités et qu'il incombe à chacun d'oeuvrer à leur réalisation dans le cadre des compétences constitutionnelles qui lui sont attribuées.

Kaïs Saïed a précisé que, dans le respect de la Constitution, il est normal que les opinions et approches diffèrent. Toutefois, le devoir national impose l'unité avec le peuple, qui manifeste à chaque occasion une conscience profonde. « Nous devons tous avancer dans la même direction afin d'éliminer les causes des souffrances de nos concitoyens », a-t-il déclaré.

Le président de la République a insisté sur la nécessité de bâtir une nouvelle histoire pour la Tunisie, fondée sur la justice, l'équité et l'égalité entre tous. « Personne n'est au-dessus de la loi et aucun compromis ne sera fait dans la lutte contre la corruption », a-t-il affirmé. Selon lui, certains croient pouvoir poursuivre une guerre d'usure, mais la décision est imminente et les défis seront surmontés malgré toutes les difficultés.

Le chef de l'État a conclu en rappelant que le peuple tunisien attend des réalisations concrètes dans tous les domaines de la vie, dont certaines ont déjà commencé à se concrétiser. Il a appelé à l'unité autour d'une seule parole, « la Tunisie, notre chère patrie », et sous une seule bannière, « notre drapeau national », tout en misant sur les capacités et l'ingéniosité des Tunisiens, et particulièrement des jeunes. « La parole a été prononcée, il est temps maintenant de passer aux actes et au travail », a-t-il insisté.