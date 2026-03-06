Afrique: Le dilemme diplomatique de Dakar face aux ambitions de Macky Sall

L'annonce de la candidature de l'ancien président sénégalais au poste de Secrétaire général des Nations unies place l'actuel exécutif dans une position délicate. Entre solidarité nationale et pressions politiques internes, le Palais de la République semble avoir choisi la voie de l'observation avant de se prononcer sur un soutien officiel qui divise déjà la classe politique.

L'information a été clarifiée par le chef de la diplomatie sénégalaise, Cheikh Niang : Macky Sall a formellement sollicité l'appui de son successeur, Bassirou Diomaye Faye, par voie de courrier. Toutefois, selon les précisions apportées par Sahara Médias, cette demande de parrainage n'a pas encore reçu de réponse, le dossier restant pour l'heure en instruction au sommet de l'État. Le gouvernement traite cette démarche avec une réserve évidente, d'autant que l'initiative burundaise de porter cette candidature a surpris les autorités sénégalaises, qui n'en auraient été informées que tardivement par les canaux diplomatiques permanents.

Néanmoins, le ministre des Affaires étrangères a tenu à rappeler le cadre réglementaire de l'institution internationale. Il a précisé que tout citoyen estimant disposer du profil requis est en droit de postuler, tandis que chaque nation membre conserve la pleine souveraineté de choisir l'homme ou la femme qu'elle souhaite promouvoir sur l'échiquier mondial.

Cependant, cette ambition onusienne se heurte à un climat politique national particulièrement tendu. Au sein du PASTEF, le parti au pouvoir, l'idée d'accorder un blanc-seing à l'ancien président suscite une levée de boucliers. Les griefs sont nombreux, allant des accusations de manipulation des statistiques de la dette publique jusqu'aux soupçons de corruption sous l'ancienne administration. Comme le souligne Sahara Médias, une partie de la base militante d'Ousmane Sonko privilégie la reddition de comptes à la promotion diplomatique, exigeant que la lumière soit faite sur la gestion passée avant toute forme de soutien officiel.

Par ailleurs, ce blocage n'est pas unanime. Des voix de l'opposition, à l'image de Thierno Alassane Sall, appellent le président Diomaye Faye à faire preuve de hauteur de vue. Pour le leader de la République des valeurs, soutenir Macky Sall ne devrait pas être perçu comme un acte d'allégeance politique, mais comme une nécessité stratégique pour renforcer l'influence du Sénégal à l'échelle globale. Selon lui, les intérêts souverains du pays sur la scène internationale devraient prévaloir sur les querelles partisanes domestiques.

Enfin, le quotidien national Le Soleil confirme que la position de Dakar reste à définir. Le gouvernement semble vouloir attendre la clôture officielle du dépôt des candidatures pour arbitrer ce dossier sensible. Ce délai de réflexion permet aux autorités de naviguer entre l'image internationale d'un pays uni derrière un candidat de haut rang et les exigences de transparence réclamées par ses propres soutiens électoraux. L'enjeu est de taille : le Sénégal doit décider si le prestige d'avoir l'un des siens à la tête de l'ONU compense les remous politiques que ce choix pourrait engendrer à l'intérieur de ses frontières.