Gambie: Le fugitif Banta Keita aurait payé une amende de 30 millions de dalasis par contumace

Des sources fiables ont confirmé que l'homme d'affaires et fugitif Banta Keita, condamné pour trafic de drogue, a payé l'amende de 30 milions de dalasis infligée par la Haaute Cour de Gambie.

Keita, également connu sous le pseudonyme de Lassana Kante, a quitté le pays suite à la plus grande saisie de drogue par l'agence de stupéfiants de la Gambie en 2021. Malgré son état de fuite, il aurait versé l'amende de 30 millions de dalasis dans le compte bancaire utilisé par le système judiciaire, effaçant ainsi la sanction qui lui avait été infligée lorsqu'il avait été condamné par contumace.

Dans son jugement, la magistrate Zainab Nguie Mboob avait ordonné à Keita de s'acquitter de la somme de 30.000.000 de dalasis ou, à défaut, d'effectuer 25 ans de travaux forcés en prison. Cette condamnation avait été imposée pour les chefs d'inculpation de trafic de drogue et de blanchiment d'argent.

Une source bien informée sur cette affaire a observé que bien que l'amende a été payée, les autres propriétés de Keita, y compris les bateaux et résidences, sont toujours aux mains de l'Etat.

Cette affaire découle de la saisie de cocaïne opérée au Port de Banjul en janvier 2021, au cours de laquelle environ trois tonnes de cocaïne pure dissimulées dans des containers de sel industriel importés de l'Equateur avaient été interceptées. Cette saisie avait marqué un tournant dans la lutte que mène la Gambie contre le trafic international de drogue.

Keita est toujours en fuite, et il demeure introuvable, des rumeurs suggérant qu'il était déjà de retour en Gambie, bien que cela n'a pu être indépendamment vérifié par le quotidien The Point au moment où nous mettions sous presse.

