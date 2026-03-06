Gambie: Eruption à l'Assemblée Nationale au sujet des peines d'emprisonnement pour les exportateurs de cacahuètes et de noix de cajou sans licence

Ce fut une session tendue et émotionnelle qui a donné lieu à des confrontations entre les députés de l'Assemblée Nationale lors du débat sur les peines d'emprisonnement et les lourdes amendes sanctionnant le commerce illégal de cacahuètes et de noix de cajou proposées par l'article 47 du projet de loi 2025 sur la Société Nationale de Sécurité Alimentaire.

Le débat a commencé lorsque le ministre de l'Agriculture, le Dr Demba Sabally, a présenté des amendements à l'article afin d'ajouter des sanctions aux infractions déjà prévues dans le projet de loi. Selon la proposition, toute personne qui importe ou exporte des arachides ou des noix de cajou sans licence serait passible d'une amende d'au moins 50.000 dalasis et d'au plus 5.000.000 dalasis, ou d'une peine d'emprisonnement de deux mois à cinq ans, ou des deux.

Tout titulaire de licence qui cède sa licence à une autre personne serait passible d'une amende minimale de 1.000.000 dalasis ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans et d'au plus cinq ans, ou des deux.

Le Dr Sabally a révélé aux députés que l'infraction figurait déjà dans le projet de loi initial, mais sans sanction. Il a précisé que laisser les sanctions à la discrétion des règlements ne fonctionnerait nullement, car ceux-ci ne peuvent imposer des peines d'emprisonnement supérieures à un mois ou des amendes supérieures à 1.000 dalasis. Selon lui, cela serait trop insignifiant, et il a insisté sur le fait que des mesures plus sévères étaient nécessaires.

Mais la proposition a rapidement fait craindre que les agriculteurs ordinaires, notamment ceux vivant dans les communautés frontalières, ne soient pris dans les mailles du filet. Le membre désigné, l'honorable Kebba Lang Fofana, a défendu les mesures punitives.

Il a souligné l'ampleur des investissements publics dans la production d'arachides, précisant qu'au moins 500 millions de dalasis sont déboursés annuellement pour subventionner les engrais et les semences certifiées. « Quel est le retour sur investissement? », a-t-il demandé, indiquant que les arachides subventionnées ne devraient pas simplement quitter le pays sans contrôle.

Le député de Wulli East, l'honorable Suwaibou Touray, s'est demandé si un agriculteur de Bolibana qui se rendait dans un village sénégalais voisin pour vendre quelques sacs d'arachides serait traité comme un exportateur et poursuivi en justice. Il a demandé si les agriculteurs sénégalais qui apportaient des arachides en Gambie en raison de meilleurs prix seraient arrêtés en vertu de la même loi.

Le député de Kiang West, l'Honorable Lamin Ceesay, a averti que la formulation était vague et trop expansive. Il a suggéré que la loi vise les agents et les grands négociants plutôt que les petits agriculteurs.

Il a partagé ses préoccupations concernant le protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des biens et des services, mettant en garde contre l'adoption d'une loi qui pourrait entrer en conflit avec les traités régionaux.

Le ministre a en outre révélé que le gouvernement avait déjà déboursé 1,7 milliard de dalasis cette saison pour acheter des arachides à 38.000 dalasis la tonne, alors que le prix du marché mondial s'établit à environ 22.000 dalasis la tonne. Il a déclaré que le prix local plus élevé a attiré de grands volumes provenant de l'autre côté de la frontière, ce qui exerçait une pression sur le budget national. « Nous ne pouvons nullement nous permettre de dilapider nos maigres ressources d'une telle manière, », a-t-il souligné.

Le Dr Sabally a également cité l'exemple d'une usine de 35 millions de dalasis construite à GGC, qui nécessite annuellement un minimum de 50.000 tonnes métriques d'arachides pour fonctionner de manière viable. Avec des achats actuels d'environ 45.000 tonnes métriques et une production nationale estimée à environ 80.000 tonnes métriques, il a averti que des exportations incontrôlées pourraient compromettre la viabilité de l'usine.

Afin d'apaiser les tensions, le ministre a proposé d'introduire un seuil afin que les sanctions ne s'appliquent qu'aux quantités supérieures à une certaine limite, suggérant une tonne ou éventuellement cinq tonnes. Cependant, la confusion entre les tonnes et les sacs a montré à quel point la question reste sensible et complexe.

À l'issue du débat, l'Assemblée Nationale est restée divisée, tiraillée entre la protection des fonds publics et la volonté d'éviter l'adoption de lois qui pourraient conduire à l'emprisonnement des agriculteurs que le gouvernement prétend soutenir.

