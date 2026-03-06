Sénégal: Fatou Isidora Mara Niang et le Dg Lamine Niang explorent des pistes de collaboration

En visite au quotidien national « Le Soleil », jeudi, la ministre, représentante du chef de l'État auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif), Fatou Isidora Mara Niang, est revenue sur les actions menées par son institution pour renforcer le rayonnement de la langue française et promouvoir les valeurs de la Francophonie. Elle a notamment souligné l'importance de sa mission, qui consiste à assurer la représentation du chef de l'État auprès du Secrétariat général de l'Oif, basé à Paris.

« Les chefs d'État définissent la stratégie et fixent les orientations lors des sommets. Le dernier s'est tenu en 2020 en France. Le Secrétariat général est ensuite chargé de mettre en oeuvre ces directives dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation et la culture », a-t-elle expliqué. Au niveau national, la ministre, représentante du chef de l'État auprès de l'Oif, a rappelé que son institution oeuvre également à l'animation de la vie francophone au Sénégal.

L'ambassadrice Fatou Isidora Mara Niang a échangé avec le directeur général Lamine Niang sur les perspectives de collaboration entre « Le Soleil » et la Francophonie. Les discussions ont porté notamment sur la promotion de la langue française, les valeurs de la Francophonie et les opportunités offertes par le numérique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le directeur général de la Sspp « Le Soleil », Lamine Niang, a souligné l'importance de l'éducation, considérée comme un axe central de l'action francophone, surtout que la Francophonie intervient beaucoup dans ce domaine, notamment à travers la formation, la recherche et la mobilité universitaire. Ils entendent ainsi exploiter les opportunités offertes par le numérique. « La numérisation des archives ou des contenus culturels ouvrirait de nouvelles perspectives pour la recherche et la diffusion du savoir », a souligné Lamine Niang.