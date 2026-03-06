Maroc: Sociétés cotées - Hausse du CA global de 9,9% en 2025

Le chiffre d'affaires (CA) global des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca a atteint 354,9 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, en progression de 9,9% comparativement à une année auparavant, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Ce CA a été soutenu par les réalisations bien orientées de l'ensemble des branches d'activité et plus particulièrement celles des industries, fait savoir BKGR dans sa publication "Earning T4-2025".

En effet, les revenus des industries se sont améliorés de 12,2% à 230,5 MMDH, portés principalement par Managem, les sociétés de construction, notamment TGCC (Travaux généraux de construction de Casablanca) et SGTM (Société générale des travaux du Maroc), ainsi que Label'Vie, précise la même source.

Cette évolution a été atténuée notamment par la contre-performance de TotalEnergies Marketing Maroc, dont le CA recule de 9,7% à 15,1 MMDH, rapporte la MAP.

De son côté, le produit net bancaire (PNB) des financières a augmenté de 5,4% à 99,1 MMDH en glissement annuel, tirés principalement par Bank of Africa (+1.631 millions de dirhams - MDH) et BCP (+1.382 MDH).

Pour ce qui est des primes émises brutes des Assurances & Courtage, elles se sont appréciées de 7,3% à 25,3 MMDH, bénéficiant principalement de la bonne tenue des réalisations de Wafa Assurance et d'AtlantaSanad.

BKGR indique que sur les 67 valeurs ayant été publiées, 55 sociétés affichent des revenus annuels en progression en glissement annuel, contre seulement 11 en baisse et 1 en stagnation.

Hors impact des nouvelles introductions en bourse (IPO - Initial Public Offering), à savoir STGM, Vicenne et Cash Plus, la cote casablancaise affiche une solide dynamique avec des revenus en hausse de 8,8% sur l'ensemble de l'année 2025.