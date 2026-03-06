Maroc: Le Wydad doublé par l'ASFAR dans un match plein

6 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Le Wydad Casablanca s'est incliné à domicile face à l'AS FAR sur le score de 2 buts à 1, en match de mise à jour de la 9ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé mercredi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Walid Esssabar a donné l'avantage aux Militaires en marquant contre son camp (19è), avant que Hakim Ziyech n'égalise d'une puissante frappe en dehors de la surface de réparation (28è). Youssef El Fahli a redonné l'avantage à l'AS FAR à la 62è minute de jeu.

Dans l'autre match de mise à jour (9ème journée), la RSB s'est imposée, au stade municipal de Berkane, sur le Hassania Agadir sur le score de 2 buts à 1. Youssef Mehri (24è) et Mounir Chouiar (64è) ont inscrit les buts de la victoire des locaux, avant que Mohamed Ounajem ne réduise l'écart (79è).

Toujours pour le compte de cette 9ème manche du championnat, le Kawkab Marrakech et l'Olympic Safi se sont neutralisés (1-1), match disputé mercredi soir au Grand stade de Marrakech.

Souleymane Cissé a ouvert le score pour les locaux (45+1è), avant que Moussa Koné n'égalise (87è). Par ailleurs, le bal de la 15ème journée de la Botola Pro D1 sera ouvert ce soir par la programmation de deux rencontres, opposant le CODM à l'IRT et l'USYM au FUS.

La suite des débats est prévue pour samedi avec à l'ordre du jour OD-MAS, KACM-HUSA, Raja-OCS et RCAZ-AS FAR. Dimanche, le public pourra suivre les deux derniers matches de cette manche, à savoir RSB-DHJ et UTS-WAC.

A noter que le coup d'envoi de l'ensemble de ces matches sera donné à partir de 22 heures.

