Maroc: Bourse - Le BTP contribue de 37% à la croissance des revenus en 2025

6 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Le secteur du BTP (Bâtiment et travaux publics) a contribué de 37% à la croissance des revenus globaux de la cote casablancaise en 2025, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Le secteur des mines arrive en deuxième position avec une contribution de 17,1%, devançant les banques (+15,2%), la distribution spécialisée (+7%) et la santé (+6%), précise BKGR dans sa publication "Earning T4-2025".

A contrario, le secteur gazier a enregistré la contribution négative la plus importante (-1,39 milliard de dirhams), plombé principalement par la mauvaise orientation des réalisations de TotalEnergies Marketing Maroc.

Pour sa part, le chiffre d'affaires de Taqa Morocco se contracte de 240 millions de dirhams (MDH), pâtissant principalement de la tendance mitigée des prix du charbon et de la mauvaise orientation de la paire USD/MAD, au moment où Delta Holding affiche une contribution négative de 84 MDH.

