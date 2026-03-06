Afrique: Réunion pour l'activation du dossier de classement de Tanger au patrimoine mondial de l'humanité

6 Mars 2026
Libération (Casablanca)

L'Observatoire pour la protection de l'environnement et des monuments historiques de Tanger a organisé, mercredi, une réunion consacrée à l'activation et à l'actualisation du dossier de classement de la ville sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO.

Cette rencontre, organisée en partenariat avec la Direction régionale de la culture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions programmées en vue d'activer et de mettre en œuvre le chantier d'actualisation du dossier de classement de Tanger, lancé en 2017 avant d'avoir été interrompu pour des raisons "non claires", indique un communiqué de l'Observatoire.

Lors de cette réunion, à laquelle ont pris part des représentants de l'Observatoire, de la Direction régionale de la culture, de la Délégation du tourisme et de l'Agence nationale des eaux et forêts, les discussions ont porté sur les moyens d'assurer une contribution efficace à l'actualisation du dossier, avec un accent particulier sur le renforcement des capacités techniques des acteurs concernés, afin d'éviter les lacunes relevées précédemment.

A cet égard, il a été convenu de programmer une session de formation, en coordination avec l'UNESCO, afin de permettre aux cadres locaux d'élaborer un dossier intégré répondant aux critères internationaux en vigueur.

La réunion a également permis de dresser l'inventaire d'un ensemble de sites et monuments nécessitant un classement conformément à la législation marocaine, de planifier des visites de terrain dans les plus brefs délais, et de souligner l'importance de disposer des données et d'informations relatives à ce dossier depuis son lancement.

L'Observatoire a, dans ce cadre, affirmé que l'enjeu actuel consiste à ériger ce chantier en priorité stratégique, notamment à l'approche de l'organisation par le Maroc de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, afin que Tanger puisse aborder cet événement sportif mondial en arborant le statut de ville classée au patrimoine mondial de l'humanité.

Lire l'article original sur Libération.

