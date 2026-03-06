Maroc: Port de Nador - Baisse de 34% des débarquements de pêche en janvier

Les quantités de produits de la pêche côtière et artisanale débarquées au niveau du port de Nador ont accusé une baisse de 34% en janvier dernier, selon l'Office national des pêches (ONP).

Les quantités débarquées en janvier dernier ont atteint 322 tonnes, contre 491 tonnes au cours du même mois de l'année écoulée, précise la même source.

La valeur marchande de ces captures a baissé de 30% pour s'établir à plus de 17,7 millions de dirhams (MDH), contre environ 25,3 MDH en janvier 2025, ajoute l'Office dans son dernier rapport relatif aux statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont reculé de 14% au cours du premier mois de cette année, soit 24 T pour une valeur estimée à 215.000 DH, contre 28 T/300.000 DH en janvier 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les débarquements des poissons blancs ont également régressé à 62 T (-15%) pour une valeur de plus de 1,7 MDH (-27 %), contre 73 T (2,3 MDH).

Pour ce qui est des céphalopodes, les quantités débarquées ont connu une baisse de 41%, soit 202 tonnes avec des recettes évaluées à plus de 13,8 MDH (-32%), de même que les quantités débarquées des crustacés ont enregistré une régression de 24%, soit 34 tonnes avec des recettes de plus de 1,9 MDH.

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 24.151 tonnes en janvier dernier, en baisse de 21% par rapport à janvier 2025. En valeur, ces débarquements ont augmenté de 5% à plus de 1,48 milliard de dirhams.