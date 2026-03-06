Maroc: Holding Al Omrane - Hausse du CA consolidé de 9% en 2025

6 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé comptabilisé selon les normes IFRS du groupe Holding Al Omrane s'est élevé à 5.872 millions de dirhams (MDH) au titre de l'exercice 2025, en hausse de 9% par rapport à un an auparavant.

Au seul quatrième trimestre 2025, le CA a grimpé de 56% à 2,88 MMDH, indique un communiqué du groupe qui a finalisé avec succès le chantier d'implémentation des normes IFRS pour ses comptes consolidés conformément aux orientations de ses organes de gouvernance.

Par ailleurs, les recettes enregistrées en 2025 se sont chiffrées à 7,02 MMDH (+8%).

Concernant les investissements, ils ont atteint 7,69 MMDH en 2025, en croissance de 41% en glissement annuel.

L'encours de la dette du groupe s'est établi, quant à lui, à 5,59 MMDH au terme de l'année écoulée, en hausse de 9% par rapport à 2024. Cette évolution s'explique principalement par la levée obligataire d'un montant de 1,50 MMDH réalisée en 2025 pour le financement des activités du groupe.

