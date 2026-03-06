Maroc: L'AMEE et la KOICA scellent à Rabat un partenariat pour accélérer la décarbonation industrielle

Un protocole d'accord marquant le lancement du projet "Promouvoir la décarbonation industrielle et le renforcement des capacités au Maroc (2026-2030)" a été signé, mardi à Rabat, entre l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique (AMEE) et l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA).

Paraphé par le directeur général de l'AMEE, Mohamed Benyahia, et la directrice et représentante résidente de la KOICA au Maroc, Hyewon Cho, en présence de l'ambassadeur de la République de Corée au Maroc, Yeonjean Yoon, ce protocole d'accord illustre le partenariat solide unissant les deux pays et leur engagement commun en faveur du développement durable et de l'action climatique.

Doté d'un budget total de 13,5 millions de dollars américains, le projet, qui sera mis en œuvre en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et l'Organisation internationale du travail (OIT), vise à accélérer la décarbonation de l'industrie marocaine à travers le renforcement de l'efficacité énergétique dans des secteurs clés, la consolidation des capacités de formation et l'élargissement de l'accès des jeunes et des femmes à l'emploi vert.

S'exprimant à cette occasion, M. Benyahia a indiqué que cette initiative s'inscrit pleinement dans la dynamique des relations exemplaires établies entre le Maroc et la République de Corée, rapporte la MAP.

"Ce projet reflète la maturité de notre coopération et la convergence de nos priorités stratégiques en matière de transition énergétique, d'action climatique et de développement durable", a-t-il soutenu, notant qu'il repose sur trois piliers structurants.

Il s'agit de la réalisation d'audits énergétiques, accompagnés de formations adaptées, au profit des entreprises des secteurs de l'agroalimentaire, du textile, de la chimie et de l'industrie pharmaceutique, du renforcement des capacités de formation via notamment l'équipement du Centre de formation de l'AMEE et le développement de nouveaux modules spécialisés, outre la promotion des métiers verts.

A terme, ce projet qui s'aligne sur les orientations stratégiques du Maroc, contribuera de manière significative à l'atteinte des objectifs nationaux en matière d'efficacité énergétique et permettra de consolider davantage les relations bilatérales en les inscrivant dans une logique de partenariat à haute valeur ajoutée, fondé sur l'expertise, l'innovation et le transfert de technologie, a relevé, M. Benyahia.

De son côté, M. Yoon a indiqué que "cette initiative démontre l'importance et la pérennité du partenariat entre la République de Corée et le Royaume du Maroc".

Bien plus qu'une simple coopération technique, le projet illustre un partenariat stratégique alliant industrie et ressources humaines, susceptible de contribuer à la lutte contre le changement climatique, au renforcement de la compétitivité nationale et à l'insertion sociale, via notamment l'amélioration de l'efficacité énergétique des industries et le renforcement de l'expertise des institutions concernées, a-t-il expliqué.

Aussi, il a réitéré la détermination de la Corée à continuer à œuvrer de concert avec le Maroc qui "s'érige désormais en leader dans le domaine des énergies renouvelables, grâce à ses politiques audacieuses et ses investissements". Le but étant, a-t-il dit, de bâtir ensemble un avenir résilient et sobre en carbone.

Pour sa part, Mme Cho a fait remarquer que ledit projet constitue un prolongement naturel des efforts de la KOICA, reflétant l'engagement de la République de Corée à soutenir les ambitions climatiques du Maroc et le développement d'une industrie décarbonée.

"En partageant technologies, expertises et expériences, nous aspirons à contribuer au renforcement des capacités et à l'accélération de la transition verte du Maroc", a-t-il soutenu.

La représentante de l'ONUDI, Sanae Lahlou, a quant à elle souligné l'importance de cette collaboration à même de favoriser l'accès des jeunes à des emplois verts et décents.

A cet égard, elle a précisé que les synergies créées entre les acteurs marocains, coréens et ceux relevant de l'ONUDI sont de nature à permettre la création d'une industrie plus verte, inclusive et durable au Maroc.

Elle a, en outre, exprimé la détermination de l'Organisation à soutenir les efforts de décarbonation de l'industrie marocaine, en mettant à profit ses expertises en matière de modernisation de la formation professionnelle.

Cette collaboration devrait aussi générer un fort impact énergétique et environnemental tout en promouvant le travail décent, selon Aurellia Segatti, Point focal OIT-Maroc, qui estime que l'économie verte et le travail décent sont des conditions indispensables à la justice sociale et à une paix durable.

Le protocole d'accord conclu entre l'AMEE et la KOICA reflète l'engagement commun du Maroc et de la Corée en faveur d'une transition énergétique et climatique durable.

A terme, le projet devrait générer un impact énergétique et environnemental susceptible d'appuyer la mise en œuvre des stratégies de l'efficacité énergétique et du développement durable du Maroc.