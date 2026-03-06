Maroc: Crédit Agricole du Maroc améliore son PNB consolidé à 5,2 MMDH en 2025

Le produit net bancaire (PNB) consolidé du groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) a atteint 5,2 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, en progression de 9% comparativement à l'exercice précédent.

En social, le PNB ressort à 4,8 MMDH, marquant une hausse de 7% par rapport à 2024, indique le groupe dans un communiqué, soulignant que les performances enregistrées, aussi bien au niveau des comptes consolidés qu'au niveau des comptes sociaux, s'expliquent par l'effet conjugué de la progression de la marge sur commissions et de la marge d'intérêts.

Concernant l'encours de crédits distribués, il s'est établi à 129 MMDH (+13%), permettant au CAM de consolider son engagement pour le financement de l'ensemble des secteurs de l'économie, tout en accordant un intérêt particulier à l'agriculture et au développement socio-économique.

Par ailleurs, l'encours de l'épargne mobilisée par le groupe a augmenté de 11% à 128 MMDH. Cette croissance est soutenue par une dynamique positive de la collecte des comptes à vue (+10%).