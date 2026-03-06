Maroc: L'ONMT déploie une offensive stratégique pour accélérer la croissance du marché allemand

Le Maroc déploie une stratégie offensive mêlant connectivité renforcée, partenariats structurants et mise en avant des territoires, à l'occasion du Salon international du tourisme de Berlin (ITB) 2026, qui fête cette année son 60ème anniversaire du 3 au 5 mars.

Dans le cadre de cette édition anniversaire, qui rassemble près de 6.000 exposants et plus de 170 destinations, l'Office national marocain du tourisme (ONMT) met en avant un dispositif ambitieux pour renforcer durablement le positionnement du Maroc sur le marché allemand, précise un communiqué de l'Office.

Conduite par Achraf Fayda, directeur général de l'ONMT, aux côtés de Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme (CNT), la délégation marocaine traduit l'alignement stratégique entre secteur public et secteur privé pour accélérer la dynamique de croissance sur ce marché prioritaire, rapporte la MAP.

L'inauguration officielle du pavillon Maroc s'est tenue en présence de l'ambassadrice du Maroc en Allemagne, Zohour Alaoui, soulignant la portée institutionnelle de cette participation exceptionnelle, qui mobilise plus de 140 professionnels du tourisme dans un pavillon de plus de 1000 m2, véritable vitrine immersive de l'offre nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sept régions marocaines y sont représentées, dont l'Oriental, Fès-Meknès et Souss-Massa mises à l'honneur, illustrant la richesse territoriale et la diversité des expériences proposées. Cette présence structurée vise à renforcer la commercialisation de la destination, à générer de nouveaux flux et à consolider les partenariats existants.

En parallèle, l'ONMT engage une série d'actions structurantes en matière de connectivité. En marge du Salon, des accords sont signés avec les compagnies allemandes Condor, Eurowings et Discover Airlines afin d'augmenter les capacités sur les lignes existantes et d'ouvrir de nouvelles routes vers des destinations marocaines à fort potentiel.

La compagnie nationale Royal Air Maroc accompagne cette dynamique en renforçant sa programmation vers l'Allemagne, avec notamment de nouvelles liaisons reliant Nador à Francfort et Düsseldorf, en complément de la ligne Casablanca-Munich lancée récemment. Les capacités aériennes globales progressent ainsi de 34% pour la saison 2025-2026.

Le volet distribution constitue également un axe majeur de cette offensive. L'ONMT consolide son alliance avec son partenaire historique TUI. L'ITB 2026 a également été marquée par la signature d'un partenariat stratégique avec Der, deuxième plus grand tour-opérateur allemand, avec un objectif de progression de 25% sur trois ans, traduisant la volonté de l'ONMT d'inscrire la croissance dans la durée.

Ces actions s'appuient sur une dynamique de marché favorable. En 2025, plus de 930.000 touristes allemands ont visité le Maroc, soit une hausse de 11% par rapport à l'année précédente. L'Allemagne représente désormais le septième marché émetteur du Royaume et contribue à hauteur de 5% des arrivées internationales, confirmant son rôle structurant dans la stratégie de diversification des flux.

A travers ce dispositif global, l'ONMT affirme à Berlin une approche résolument proactive : intensifier la connectivité, sécuriser les partenariats de distribution, valoriser les territoires et transformer la performance en levier de leadership durable sur le marché allemand.