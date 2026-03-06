Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Le MCDDI Makélékélé mobilise en faveur du candidat de la Majorité

6 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guy-Gervais Kitina

Euloge Landry Kolélas, directeur local de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso à Makélékélé, premier arrondissement de Brazzaville, a rencontré le 5 mars les sages de cette circonscription électorale en vue de susciter leur entière adhésion au candidat de la Majorité présidentielle dont fait partie le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégrale (MCDDI).

Devant plus de 300 sages et notables des comités des quartiers Mayoula, Niania, Centre sportif et Ngassa, Euloge Landry Kolélas, porteur d'un message de paix, d'unité et de cohésion a justifié le choix porté sur le candidat Denis Sassou N'Guesso par la confiance qu'il porte en lui dans la gouvernance publique et le développement économique du Congo.

Invitant ses interlocuteurs à aller exercer en masse leur devoir civique le jour du vote, le 15 mars, pour élire celui qu'il qualifie de leur « champion », le directeur communal de la campagne et son équipe ont annoncé, outre les actions de porte-à-porte, l'organisation d'autres rencontres avec la population afin de la convaincre sur la nécessité et l'intérêt de voter pour leur candidat.

« Nous devons ratisser large le 15 mars pour faire élire notre candidat, car vous ne serez pas déçus. Nous devons lui donner la chance de poursuivre les réalisations entamées pendant ce mandat finissant », a lancé Euloge Landry Kolélas à l'endroit des sages.

