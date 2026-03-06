Tunisie: Au Mobile World Congress - La filiale de Tunisie Telecom, Mattel obtient le prix du Meilleur réseau mobile en Mauritanie

6 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La filiale de Tunisie Telecom ,Mattel, s'est vu décerner le prix du Meilleur réseau mobile en Mauritanie lors d'une cérémonie tenue à Barcelone le 2 mars 2026, en marge du Mobile World Congress organisé par la GSMA. Cette distinction a été attribuée par Ookla®️, leader mondial de l'intelligence de la connectivité et de l'analyse des réseaux.

Cette reconnaissance repose sur le Speedtest Connectivity Score™️, un indice qui agrège plusieurs indicateurs mesurés en conditions réelles, notamment la vitesse, la latence ainsi que la qualité d'expérience lors d'usages courants tels que la navigation web et le streaming vidéo. Les résultats confirment que Mattel offre la meilleure expérience mobile en Mauritanie.

Lors de la cérémonie le Président du Groupe Tunisie Telecom Lassâad Ben Dhiab a déclaré fièrement : « « Nous sommes honorés par cette distinction internationale qui confirme la pertinence de la stratégie d'investissement de notre filiale Mattel, axée sur le renforcement de la couverture réseau, l'amélioration continue de la qualité de service et l'innovation technologique au bénéfice de ses clients sur l'ensemble du territoire mauritanien. » »

A souligner , que les Speedtest Awards reposent sur une méthodologie rigoureuse permettant d'identifier les meilleures performances dans un environnement concurrentiel.

