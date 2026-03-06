Maroc: André Azoulay - Un Ftour pluriel d'anthologie qui fera date

La 5ème édition du "Leaders Ftour Talk" est une rencontre d'anthologie qui fera date avec une affluence sans précédent marquée par une forte présence des jeunes, a relevé le conseiller de SM le Roi et président-Fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, André Azoulay.

Organisée mardi soir à Rabat par "Moroccan Millenium Leaders" (MML) et "la Fondation Konrad Adenauer", cette 5ème édition d'anthologie du "Leaders Ftour Talk" fera date pour avoir connu une affluence sans précédent : près de 350 participants dont la moitié avait à peine 20 ans, a indiqué M. Azoulay dans son allocution de clôture de cet événement.

"Cette réalité exaltante n'est pas seulement celle des chiffres, elle incarne la réappropriation de plus en plus impressionnante par notre société civile, celle de toutes les générations, celle de tous nos territoires, de cette incarnation du Maroc des lumières qui, sans tabou ni faux semblant, dit avec détermination son adhésion à l'universalité de la paix des consciences, à la culture du dialogue et à notre tamaghrabit désormais enracinée dans la convergence de toutes nos diversités. Une convergence portée par le respect de la spiritualité de chacun et l'écoute sereine et apaisée de tous les narratifs", a-t-il dit.

M. Azoulay a, à cette occasion, mis l'accent sur le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un leadership qui, salué par la Communauté des Nations, est au cœur de notre rendez-vous ce soir et qui désormais identifie notre pays à l'exemplarité d'une Nation qui a le talent de porter haut et loin son consensus forgé par un pluralisme marqueur irréfragable de notre civilisation. Un marqueur d'autant plus remarquable dans un temps et dans un espace international miné par les tentations mortifères du déni de l'Autre, a-t-il souligné.

Le conseiller de SM le Roi a, par ailleurs, salué l'annonce par la Fondation Konrad Adenauer et par MML du lancement prochain des "Conversations de Mogador", un forum annuel de Haut niveau qui sera "le rendez-vous longtemps attendu et espéré qui va permettre d'optimiser, de rationaliser et d'approfondir les initiatives prises depuis plus de 30 ans, notamment par Essaouira pour donner toute sa profondeur et ses lettres de noblesse les plus exaltantes à la culture et aux vertus du dialogue et de l'engagement citoyen et éthique de l'art du vivre-ensemble".

Pour sa part, le président de MML, Marouane El Idrissi, a fait savoir que cet événement est un moment de célébration et d'affirmation de la voie marocaine, dans un monde qui connaît une crise de valeurs et d'identité, ajoutant que le Royaume montre le chemin en étant un acteur engagé pour le dialogue et la coexistence harmonieuse entre les religions monothéistes.

Les jeunes réunis autour de cet événement sont appelés, à travers le dialogue intellectuel et civilisationnel, et l'engagement pour le vivre-ensemble, à enrichir le modèle civilisationnel marocain et à transmettre l'essence authentique de l'héritage culturel et spirituel du Maroc, a-t-il ajouté.

De son côté, le représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung au Maroc, Steven Höfren, a souligné que la co-existence, étant à la fois culturelle, religieuse, sociale et politique, ne peut plus être uniquement un enjeu intérieur, mais doit plutôt constituer une priorité internationale.

Se félicitant de la tenue de cette initiative et du partenariat entre la Fondation et MML, M. Höfren a mis l'accent sur la nécessité de créer des espaces où l'on puisse reconstruire un langage commun, non pas pour effacer les divergences, mais pour éviter la déshumanisation.

Cette soirée ramadanesque, ayant réuni notamment des personnalités diplomatiques, religieuses et médiatiques, a été agrémentée par des partitions musicales andalouses et la projection d'un documentaire retraçant des témoignages inspirants de plusieurs jeunes engagés.