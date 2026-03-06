Afrique: Transformation numérique en Afrique du Nord - Tunisie Telecom participe au Club Pionnier 2.0 de transformation numérique

6 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Huawei a tenu avec succès le Northern Africa Operations Transformation Forum (OTF) 2026 en marge du Mobile World Congress à Barcelone.

Les échanges ont porté sur les défis de la transformation numérique et intelligente, dans un contexte mondial marqué par l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle (IA).

Au cœur de l'événement, Huawei et les opérateurs africains ont conjointement lancé le « Northern Africa Digital Operation Transformation Pioneer Club 2.0 ».

Cette initiative marque le coup d'envoi d'une nouvelle ère d'opérations intelligentes intégrées, destinées à stimuler une croissance renouvelée dans l'industrie des télécommunications.

Tunisie Telecom a participé activement au lancement de cette initiative qui vise à accélérer la transformation numérique et intelligente des opérateurs de la région, en favorisant le partage d'expertises, l'adoption de technologies avancées et la mise en oeuvre d'opérations intelligentes de bout en bout.

À cette occasion, Lassâad Ben Dhiab, Président-Directeur Général de Tunisie Telecom, est intervenu pour mettre en lumière la dynamique de croissance de l'opérateur national, portée notamment par le développement des infrastructures 5G et par ses ambitions stratégiques en matière de transformation numérique.

Sa participation a permis de souligner le rôle clé de Tunisie Telecom dans l'évolution du secteur des télécommunications en Afrique du Nord, ainsi que son engagement en faveur de l'innovation et de l'amélioration continue de l'expérience digitale pour ses clients.

Lire l'article original sur La Presse.

