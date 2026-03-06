Tunisie: RDCongo - Plus de 200 morts dans un éboulement sur un site minier

6 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Plus de 200 personnes ont perdu la vie dans un éboulement survenu sur un site minier artisanal à Rubaya, dans le territoire de Masisi, province du Nord-Kivu, a annoncé le ministère congolais des Mines dans un communiqué officiel.

Selon ce bilan provisoire, plus de 200 personnes, dont 70 enfants, sont décédées. « Plusieurs blessés ont également été évacués vers des structures sanitaires de la ville de Goma pour y recevoir des soins appropriés ».

Notant que ce drame est survenu mardi à la suite de pluies diluviennes exceptionnelles ayant provoqué un glissement de terrain massif, le ministère a fait savoir que « plusieurs galeries situées dans cette zone ont été englouties ».

Le gouvernement congolais a dénoncé avec fermeté les conditions précaires d'exploitation minière dans ces zones échappant au contrôle de l'Etat, soulignant que « l'absence forcée des services d'encadrement, ainsi que des services de régulation, expose les exploitants artisanaux à de graves risques ».

Face à cette tragédie, le ministère a affirmé suivre, à travers sa division délocalisée à Beni, l'évolution des opérations de secours en

collaboration avec les partenaires humanitaires, tout en plaidant pour une protection renforcée des enfants.

