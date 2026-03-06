Tunisie: Kremlin - La guerre en Iran a stimulé la demande d'énergie russe

Le ⁠Kremlin a déclaré vendredi que la guerre en Iran avait stimulé la demande pour les produits énergétiques russes, s'exprimant au lendemain de la décision du Trésor américain d'accorder à l'Inde une dérogation ⁠de 30 jours lui permettant d'acheter du pétrole russe actuellement bloqué en mer.

Le conflit, qui est entré vendredi dans son septième jour, ⁠a entraîné la fermeture de fait du détroit d'Ormuz, un passage maritime ⁠essentiel, privant ainsi le monde d'un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que la Russie a été et restait un fournisseur fiable de pétrole et de gaz, à la fois via les pipelines et sous forme liquéfiée.

« Nous constatons une augmentation significative de la demande pour les ressources énergétiques ⁠russes en raison de la guerre en Iran », a-t-il dit.

« Elle (la Russie) reste également en mesure de garantir la continuité de toutes les livraisons pour lesquelles des contrats ont été conclus. »

Dmitri Peskov a refusé de divulguer les volumes potentiels de livraisons de pétrole russe ⁠à l'Inde à la suite de la dérogation accordée par Washington, laquelle est intervenue après des mois de pression américaine sur New Delhi pour qu'elle n'achète pas de pétrole russe.