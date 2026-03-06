Tunisie: Interconnexion électrique Tunisie-Italie - Un investissement de 582 millions d'euros pour le pays

Le Secrétaire d'État à la Transition Énergétique, Wael Chouchane, a précisé que la part tunisienne du projet de raccordement électrique avec l'Italie s'élève à 582 millions d'euros, sur un investissement global de 1 014 millions d'euros. Ce montant inclut 863 millions d'euros pour les infrastructures communes et 110 millions d'euros dédiés spécifiquement au renforcement du réseau national tunisien.

Ce pont énergétique sous-marin de 200 km, d'une capacité de 600 MW et d'une tension de 500 kV, permettra des échanges bidirectionnels afin d'exporter l'énergie propre tunisienne et de sécuriser l'approvisionnement lors des pics de consommation. Les retombées financières annuelles, estimées entre 71 et 182 millions d'euros, seront partagées à parts égales entre la STEG et son partenaire italien.

Bien que les financements soient mobilisés auprès d'institutions comme la Banque mondiale et l'Union européenne, la mise en service pourrait être décalée à l'horizon 2030 ou 2031. Ce retard potentiel s'explique par la forte tension mondiale sur l'approvisionnement en équipements électriques depuis le début de la crise russo-ukrainienne, malgré l'avancement technique des appels d'offres et la signature des premiers contrats de construction.