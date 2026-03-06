Tunisie: Hausse des prix du pétrole - Le pays prête à y faire face

Le Secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique a confirmé que le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, en coordination avec le ministère des Finances, est prêt financièrement et logistiquement à faire face à la hausse des cours du pétrole sur le marché international, dans le contexte des tensions actuelles et du conflit avec l'Iran.

Lors d'une audition devant la commission des finances de l'Assemblée des représentants du peuple, ce mercredi 4 mars 2026, il a précisé que la Tunisie a sécurisé la majorité de ses contrats de pétrole brut avec l'Azerbaïdjan et de gaz de pétrole liquéfié (GPL) avec l'Algérie, complétés par des approvisionnements limités auprès de fournisseurs européens.

Enjeux budgétaires et déficit énergétique

La loi de finances 2026 repose sur une hypothèse de prix du baril à 63,3 dollars. Or, chaque augmentation d'un dollar sur les marchés internationaux coûte environ 164 millions de dinars au budget de l'État.

Le Secrétaire d'État a également abordé les causes du déficit énergétique national, qui atteint désormais 65 %. Ce creusement s'explique par la rareté des nouvelles découvertes de gisements et le désintérêt des grandes compagnies pétrolières pour l'investissement.

Il a toutefois tenu à rassurer sur la transparence des données de production et d'exportation, consultables sur le site officiel du ministère.

Interconnexions régionales et stabilité du réseau

Concernant la coopération transfrontalière, la Tunisie dispose actuellement de cinq lignes de raccordement avec l'Algérie et de deux avec la Libye. Des projets d'études sont en cours pour renforcer ces liaisons et positionner la Tunisie comme un hub énergétique régional.

Pour ce qui est des coupures de courant périodiques durant les pics de consommation, Wael Chouchane a expliqué qu'il s'agit d'une mesure préventive pour protéger le système électrique. Il a souligné que le projet d'interconnexion avec l'Italie permettra de limiter ces interruptions à l'avenir