Tunisie: Femmes et sport - Le CNOT renforce son engagement pour l'égalité et le leadership féminin

A l'occasion de la tenue de l'atelier consacré à la mise en œuvre du plan stratégique du Comité National Olympique Tunisien (CNOT) « Femme, Sport et Olympisme : pour une société saine et équilibrée » pour la période 2026-2028, le président du CNOT, Mehrez Boussayene, a mis en avant l'importance du travail mené par la Commission Femme, Sport et Égalité des genres et la pertinence des orientations stratégiques adoptées.

Il a souligné la nécessité de renforcer le leadership féminin au sein des instances sportives, à travers des mécanismes favorisant l'accès des femmes aux postes de responsabilité.

Il a également insisté sur la création d'une base de données nationale dédiée au sport féminin en Tunisie, afin de soutenir les politiques futures et d'accompagner son développement selon des approches scientifiques modernes intégrant la digitalisation et l'intelligence artificielle.

S'adressant aux représentantes des fédérations sportives, aux expertes de l'Université ESPRIT, aux anciennes championnes et aux journalistes présentes, il a appelé à la mobilisation de tous les acteurs pour assurer la réussite de cette initiative.

Organisé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, cet atelier vise à renforcer la place de la femme dans le mouvement sportif et à faire du sport un levier de progrès et de cohésion sociale.