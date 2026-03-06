Afrique: Hand - La Ligue nationale décide de reprogrammer le match EST-ESS

La Ligue nationale de handball a décidé, vendredi, de reprogrammer le match entre l'Espérance de Tunis et l'Etoile du Sahel, comptant pour la deuxième journée play-off du championnat Elite.

La rencontre se jouera mercredi prochain à la salle Zouaoui et reprendra à partir de la 20e minute et 50 secondes, avec le score de 8 à 6 en faveur de l'Etoile du Sahel.

La Ligue a également infligé à l'Espérance de Tunis un match à huis clos, en plus d'une amende de 1500 dinars pour récidive.

Le match, qui s'était déroulé le 28 février dernier à la salle Zouaoui, avait été interrompu en raison de jets de projectiles et de pétards sur l'aire de jeu et sur le banc de l'équipe visiteuse, ainsi que de chants antisportifs de la part des supporters, selon le communiqué de la Ligue.