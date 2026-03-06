Tunisie: Mosquée Al-Aqsa - Les fidèles palestiniens empêchés d'accomplir la prière du vendredi

Les autorités d'occupation sionistes ont de nouveau empêché les fidèles palestiniens d'accomplir la prière du troisième vendredi du mois sacré de Ramadhan à la mosquée Al-Aqsa, dans la ville d'El-Qods occupée, maintenant la fermeture du site pour le septième jour consécutif, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa.

Dans un communiqué, le gouvernorat d'El-Qods occupée a indiqué que les forces de l'occupation sioniste avait informé que l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa resterait fermée aux fidèles et qu'aucune prière du vendredi n'y serait autorisée.

Les forces d'occupation sionistes avaient, pour rappel, fermé le site samedi dernier, contraignant les fidèles à quitter l'enceinte et empêchant la tenue des prières d' »El-isha » et de « Tarawih » pendant le mois de Ramadan.

La fermeture de la mosquée intervient alors que l'armée sioniste a également annoncé l'imposition de nouvelles mesures restrictives pour les Palestiniens en Cisjordanie occupée.