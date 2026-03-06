Tunisie: Mosquée Al-Aqsa - Les fidèles palestiniens empêchés d'accomplir la prière du vendredi

6 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Les autorités d'occupation sionistes ont de nouveau empêché les fidèles palestiniens d'accomplir la prière du troisième vendredi du mois sacré de Ramadhan à la mosquée Al-Aqsa, dans la ville d'El-Qods occupée, maintenant la fermeture du site pour le septième jour consécutif, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa.

Dans un communiqué, le gouvernorat d'El-Qods occupée a indiqué que les forces de l'occupation sioniste avait informé que l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa resterait fermée aux fidèles et qu'aucune prière du vendredi n'y serait autorisée.

Les forces d'occupation sionistes avaient, pour rappel, fermé le site samedi dernier, contraignant les fidèles à quitter l'enceinte et empêchant la tenue des prières d' »El-isha » et de « Tarawih » pendant le mois de Ramadan.

La fermeture de la mosquée intervient alors que l'armée sioniste a également annoncé l'imposition de nouvelles mesures restrictives pour les Palestiniens en Cisjordanie occupée.

