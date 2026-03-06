Sénégal: Cheikh Niang a présenté les condoléances du Sénégal à l'ambassade d'Iran

6 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, a signé vendredi à Dakar, au nom du Sénégal, le livre de condoléances ouvert à l'ambassade de la République islamique d'Iran, cinq jours après l'assassinat du Guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Ali Hosseini Khamenei, a constaté l'APS.

Arrivé peu après 9 h 30 à la résidence de l'ambassadeur d'Iran, située sur l'avenue des Ambassadeurs, dans le quartier de Fann Résidence, le chef de la diplomatie sénégalaise a été accueilli par le maître des lieux, Hassan Asgari.

Les deux hommes se sont ensuite dirigés vers le salon abritant le registre de condoléances, que le ministre a signé en hommage au défunt dirigeant iranien. Il s'est ensuite entretenu en aparté, pendant une quinzaine de minutes, avec l'ambassadeur Hassan Asgari.

Cinq jours après l'assassinat du Guide suprême de la révolution iranienne, les locaux de l'ambassade d'Iran restent marqués par le deuil, matérialisé par le silence et le recueillement, le personnel habillé en noir et le drapeau toujours en berne.

Les lieux sont également remplis d'images du défunt Guide suprême de la révolution iranienne et d'autres responsables et militaires tués lors des attaques lancées le 28 février contre l'Iran par Israël et les États-Unis.

D'autres clichés évoquent les victimes civiles, dont des élèves tuées lors d'un bombardement à Minab, dans le sud de l'Iran, tandis que les visiteurs se succèdent pour signer le registre de condoléances.

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a quitté les lieux peu après 10 h 15, sans faire de déclaration.

