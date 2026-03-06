Sénégal: Ngnith - La gendarmerie démantèle une bande de malfaiteurs à Golan Mbayene

6 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Les éléments de la Brigade de Proximité de Ross Béthio ont mis fin aux activités d'une bande de malfaiteurs qui opérait dans le village de Golan Mbayene, situé dans la commune de Ngnith.

Selon des sources sécuritaires, l'opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement signalant la présence d'un groupe suspect dans la zone. Les gendarmes ont alors ouvert des investigations afin d'identifier et de neutraliser les individus impliqués. Un important dispositif a été déployé dans la localité, permettant de localiser le groupe le jeudi 5 mars 2026, dans un champ à proximité du village. Les forces de l'ordre ont rapidement bouclé le périmètre avant de procéder à l'interpellation de deux premiers suspects. Six autres individus, qui ont tenté de prendre la fuite à la vue des gendarmes, ont également été appréhendés après une brève poursuite.

Au total, huit personnes ont été placées en garde à vue dans les locaux de la brigade. Lors de l'opération, les gendarmes ont saisi un sachet ainsi que quarante-et-un cornets de chanvre indien. Des briquets, des ustensiles de cuisine et plusieurs gris-gris appartenant aux membres du groupe ont également été retrouvés sur place. Les mis en cause devraient être présentés dans les prochains jours aux autorités judiciaires compétentes pour la suite de la procédure.

