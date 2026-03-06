Sénégal: Kédougou - lPus de trois tonnes de produits périmés détruites

Kédougou — La sous-brigade départementale d'hygiène de Kédougou a procédé, vendredi, à la destruction des produits impropres à la consommation d'une quantité de 3, 2 tonnes, pour une valeur estimée de 3 millions 402 mille francs CFA, a constaté l'APS.

"Ces produits ont été saisis au niveau des établissements qui accueille un public au niveau du département de Kédougou", a déclaré l'adjudant Ibra Samb, chef de la sous-brigade départementale d'hygiène de Kédougou.

Il s'exprimait lors de l'opération de destruction de ces produits impropres à la consommation au niveau du dépôt de la SONAGED, la société nationale de gestion des déchets solides.

Cette opération s'est déroulée en présence des agents du service d'hygiène de la brigade régionale des sapeurs-pompiers et des agents de l'Unité de coordination de la gestion des déchets solides (UCG).

Ces produits impropres à la consommation humaine comprennent de la boisson et des denrées alimentaires, selon le chef de la sous-brigade d'hygiène départemental.

"Les mis en cause sont au nombre de 500 personnes. Nous les avons convoqués à la brigade où ils ont payé une amende forfaitaire pour le compte trésor public", a-t-il dit.

Selon l'adjudant Samba, la décision de détruire ces produits impropres à la consommation, au lieu de les incinérer, se justifie par la volonté du service d'hygiène de préserver l'environnement.

"Nous avons voulu faire la banalisation pour éviter l'incinération afin de préserver l'environnement", une manière de "respecter aussi scrupuleusement les objectifs de développement durable (ODD)", a-t-il dit.

Il a invité la population à la vigilance et à "vérifier scrupuleusement" les dates de préemption des produits avant tout achat.

"Si vous remarquez une date expirée sur un produit, vous pouvez automatiquement contacter le service d'hygiène. Nous vous réaffirmons notre disponibilité et nos portes sont très ouvertes", a-t-il déclaré.