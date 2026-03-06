Maroc: La FRMF a présenté le nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas, Mohammed Ouahbi

Dakar — La Fédération royale marocaine (FRMF) de football a procédé à la présentation officielle nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas Mohammed Ouahbi, jeudi soir, au Complexe Mohammed VI de football, près de Rabat, la capitale.

Ouahbi avait conduit les moins de 20 ans du Maroc au sacre à l'issue du dernier Mondial au Chili, en octobre dernier.

De la sélection olympique, il succède à Walid Regraguip à la tête des Lions de l'Atlas.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Fédération royale marocaine de football et le technicien marocain Walid Regragui ont trouvé un accord à l'amiable pour mettre fin à leur collaboration.

Malgré la perspective de disputer une nouvelle Coupe du monde dans quelques semaines (11 juin-19 juillet), Regragui a signé, il y a quelques jours, la résiliation de son contrat avec la Fédération marocaine.

Arrivé en 2022 à la tête de la sélection marocaine, le technicien va rester à jamais dans annales du football du royaume chérifien pour avoir qualifié les Lions de l'Atlas à une demi-finale de Coupe du monde en 2022 au Qatar, une première pour une nation africaine.

Le Maroc, sous ses ordres, a toutefois échoué à remporter un deuxième titre continental lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui a consacré le deuxième sacre du Sénégal, le 18 janvier dernier.

Le successeur de Walid Regragui s'est dit conscient des attentes placées en lui.

"C'est un immense honneur et je m'engage à travailler avec sérieux, humilité, et surtout beaucoup beaucoup de patriotisme pour continuer à faire progresser l'équipe, qui a déjà énormément progressé, et comme c'est une équipe jeune, je pense qu'elle peut encore le faire davantage, pour rendre le peuple fier de son équipe nationale", a déclaré indiqué Mohammed Ouahbi.