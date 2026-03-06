Sénégal: Saint-Louis - L'institut français dévoile son agenda culturel pour mars et avril

Saint-Louis — L'institut français de Saint-Louis (nord) a dévoilé son agenda culturel bimestriel pour mars et avril, avec un menu comportant plusieurs activités dont un "Ndogou du rire" et un "Festi'Guneyi", dédié aux jeunes.

Le "Ndogou du rire" prévu le 13 mars prochain consiste en un spectacle vivant présenté par le scénariste et humoriste camerounais Saïdou Abatcha, le "Festi'Guneyi" étant programmé les 17 et 18 avril, selon un le document de de programmation culturelle de l'institution.

"À l'Institut français du Sénégal à Saint-Louis, ces mois de mars et avril affirment une conviction simple : la culture est une énergie en mouvement. Elle traverse les corps, elle circule dans les langues, elle relie les territoires", peut-on lire dans l'édito de ce document signé par la directrice déléguée, Sarah Camara.

Le "Ndogou du rire" prévu le vendredi 13 mars, à partir de 21 heures, est "un cocktail savoureux qui mêle enseignement, divertissement et méditation", comme une "invitation à la prise de conscience et à la transmission", indique le synopsis de ce spectacle.

L'institut français de Saint-Louis va aussi abriter, les 17 et 18 avril, la troisième édition du festival "Festi'Guneyi", un évènement entièrement dédié au jeune public, né de la conviction que la culture et l'éducation artistique sont des piliers essentiels dès le plus jeune âge.

La quatrième édition du festival Slam Nomade, prévue les 27 et 28 mars complète ce programme, avec le vernissage d'une exposition sur olympisme et Téranga (hospitalité sénégalaise), le 25 du même mois.