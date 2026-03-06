Afrique Centrale: CEMAC - Menace d'exclusion et saisies forcées contre les mauvais payeurs

C'est un séisme institutionnel en Afrique centrale. Face à une dette colossale de 263 milliards de FCFA accumulée par ses États membres, la CEMAC active des sanctions automatiques inédites, allant jusqu'à la menace d'exclusion.

Une dette record de 263 milliards qui met la CEMAC en danger

La Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale vacille. L'institution révèle une crise de trésorerie de la CEMAC sans précédent, causée par le non-paiement chronique des cotisations. Le montant total des arriérés s'élève à 263 milliards de FCFA, un chiffre qui menace directement la survie de l'organisation régionale.

Le Parlement de la CEMAC adopte une résolution historique

Le 2 mars, le Parlement communautaire a riposté avec une fermeté inédite. Une résolution musclée a été adoptée pour mettre fin à ce qu'il est convenu d'appeler la diplomatie de la patience. Désormais, les textes prévoient des sanctions automatiques contre les États mauvais payeurs de la CEMAC, sans possibilité de recours politique dilatoire.

Le mécanisme des articles 51 et 52 : la BEAC comme gendarme financier

Le cœur du dispositif repose sur une révolution juridique. Les articles 51 et 52 du nouveau règlement autorisent des prélèvements forcés via la BEAC. Concrètement, la Banque des États de l'Afrique Centrale pourra désormais débiter directement les comptes des pays défaillants pour éponger leur dette. Ce mécanisme de saisie automatique des cotisations court-circuite les mauvais payeurs.

L'exclusion, une sanction ultime désormais sur la table

Au-delà des ponctions financières, le Parlement brandit la menace d'une exclusion des activités communautaires. Un État récalcitrant pourrait être suspendu de toutes les instances et programmes de la CEMAC. Cette mesure vise à sauver l'intégration régionale en dissuadant les comportements de passager clandestin.

Quelles conséquences pour l'intégration régionale ?

À court terme, cette décision envoie un signal fort aux six pays membres. Elle assainit les finances de l'institution et restaure sa crédibilité. À long terme, elle redéfinit le contrat de confiance entre les États. L'enjeu est existentiel : sans financements réguliers, la construction d'une politique commune (douanière, monétaire, sécuritaire) devient impossible. Cette crise pourrait paradoxalement renforcer la discipline budgétaire collective. Alors que la BEAC se prépare à appliquer ces nouvelles règles, une question brûlante demeure : quels États sont les principaux débiteurs, et accepteront t-ils cette perte de souveraineté financière sans réagir ?