Cameroun: Kylian Mbappé finance la rénovation d'une école publique à Douala

Trois ans après sa visite au Cameroun, Kylian Mbappé transforme une promesse en réalité.

L'école publique de Bonandele, à Douala, vient de bénéficier d'une rénovation complète financée par la star du Real Madrid.

Un geste fort pour l'éducation à Douala

Le groupe scolaire de Bonendale arbore désormais un tout nouveau visage. Les travaux, entièrement pris en charge par le footballeur français, ont concerné l'ensemble des infrastructures. La peinture de l'école a été refaite dans sa totalité, redonnant des couleurs à un établissement qui en manquait cruellement.

Un terrain multisport au cœur du projet

L'élément le plus spectaculaire de cette rénovation de l'école publique de Bonandele reste la construction d'un terrain de jeu multisport. Les élèves peuvent désormais pratiquer le handball, le basket-ball et le football sur une installation flambant neuve. Ce complexe sportif offre un cadre moderne pour l'éducation physique et les loisirs.

L'ombre de Mbappé plane toujours sur Bonendale

Lors de son passage au Cameroun il y a trois ans, Kylian Mbappé avait marqué les esprits. Si le joueur n'avait pas fait halte spécifiquement dans cette école, sa générosité, elle, a fini par les atteindre. Ce financement des travaux par Mbappé démontre l'attachement du champion du monde 2018 à ses racines camerounaises.

Un modèle de philanthropie sportive

Ce geste illustre une tendance lourde : l'engagement croissant des sportifs de haut niveau dans des causes sociales. Contrairement à de simples dons financiers, ce projet cible directement l'amélioration du cadre de vie des élèves. L'impact de la philanthropie des footballeurs se mesure ici en termes concrets : un environnement d'apprentissage plus digne et motivant.

Quels bénéfices pour les élèves de Bonendale ?

À court terme, les 500 élèves de l'école profitent immédiatement d'infrastructures rénovées et sécurisées. Le terrain multisport va dynamiser la pratique sportive et les activités périscolaires. À long terme, ce type d'initiative peut réduire le décrochage scolaire en rendant l'école plus attrayante. Il crée aussi un précédent : d'autres personnalités pourraient suivre cet exemple.

La discrétion d'un champion

Fait notable, cette information n'a fait l'objet d'aucun communiqué officiel du joueur ou du Real Madrid. C'est par les réseaux sociaux locaux que l'image de l'école métamorphosée a émergé. Une discrétion qui contraste avec l'ampleur du mécénat de Kylian Mbappé au Cameroun et qui renforce l'authenticité de la démarche. Alors que l'école publique de Bonandele fait peau neuve, une question demeure : comment transformer ces initiatives ponctuelles en un modèle durable de partenariat public-privé pour l'éducation en Afrique ?